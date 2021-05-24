Kritik dönemeçte saldırılar neden arttı? Hadsiz saldırılarda Biden detayı!

A Haber canlı yayınında Türkiye'ye yönelik sıkılaştırılmış ve farklı birçok kanaldan gelen saldırı ve algı operasyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in ve Türkgün Ankara temsilcisi Kadir Yıldız'ın konuk olduğu A Haber yayınında ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesi ile birlikte gerçekleşen saldırılar, ekonomik ve siyasal algı operasyonlarının sıklaşmasına ilişkin önemli tespitlere yer verildi.
İşte çarpıcı tespitlerin yer aldığı canlı yayın ve öne çıkanlar;
YÜKSELEN TÜRKİYE PLANLARINI BOZDU, DÜĞMEYE BASTILAR
AK Parti Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger: Bir hamle yapılmak isteniyor. 15 Temmuz'da bunu başaramadılar. Hiçbir zaman iştahlarını kesmediler. Hiçbir zaman bölgedeki büyüyen gelişen Türkiye onların planlarına uymadı. Provokatif olaylar da beraberinde ve mütemadiyen gelmeye devam etti. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta Türkiye Avrupa ve Amerika'nın boks maçı yaptığı ve paylaşımda zaman zaman anlaştıkları bir ülke olarak görmeye çalıştıkları yerdir.