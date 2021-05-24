Kritik dönemeçte saldırılar neden arttı? Hadsiz saldırılarda Biden detayı!

İşte çarpıcı tespitlerin yer aldığı canlı yayın ve öne çıkanlar;

YÜKSELEN TÜRKİYE PLANLARINI BOZDU, DÜĞMEYE BASTILAR

AK Parti Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger: Bir hamle yapılmak isteniyor. 15 Temmuz'da bunu başaramadılar. Hiçbir zaman iştahlarını kesmediler. Hiçbir zaman bölgedeki büyüyen gelişen Türkiye onların planlarına uymadı. Provokatif olaylar da beraberinde ve mütemadiyen gelmeye devam etti. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta Türkiye Avrupa ve Amerika'nın boks maçı yaptığı ve paylaşımda zaman zaman anlaştıkları bir ülke olarak görmeye çalıştıkları yerdir.