Kavuncu'nun Genel İdare Kurulu'na girmesinin ardından Akşener'i yeniden uyardığını söyleyen Özdağ, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini kullanmıştı.