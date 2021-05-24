Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapım uzmanıydı. Türkiye ve ABD kurumlarını kana bulayacaktı.
İstanbul polisinin sıkı takibiyle yakalanan örgütün bomba uzmanı hakkında iddianame hazırlandı.
Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, 1999 yılında Mısır'da doğdu.Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.
İNTERNET ÜZERİNDEN DEAŞ ÜYELERİNE BOMBA YAPIMINI ANLATIYORDU
Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu. Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi.
İnternet üzerinden, DEAŞ'lı teröristlere bomba yapım ve kimya dersleri verdi.