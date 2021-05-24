KANLI EYLEMLER PLANLIYORDU

Şüpheli, Amerikan istihbaratı tarafından takip ediliyordu. Elde edilen bilgiler Türk yetkililerle paylaşıldı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı bilgisine ulaştı. ABD'ye ait bazı kurumların da hedefler arasında olduğu belirlendi.