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    • 21.05.2021 10:31
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    MSB duyurdu! Ülkeye girmeye çalışan 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.

    MSB duyurdu! Ülkeye girmeye çalışıyordu! Yakalandı

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Ülkeye girmeye çalışan 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı!