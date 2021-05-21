MSB duyurdu! Ülkeye girmeye çalışan 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.
Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/8X3d8OFDHp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2021