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    • 24.05.2021 11:35
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    SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli açıkladı: 'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda artış var!

    Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı li, "Yaptığımız doğru işler sayesinde 'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var." açıklamasında bulundu.

    AA
    Türkiye'de bir ilk! Bu yıl artış var

    Tarım ve Orman Bakanı li, "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var." açıklamasında bulundu.


    Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

    Toprak Mahsulleri Ofisimiz () alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır.

    Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli açıkladı: Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda artış var!