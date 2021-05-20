BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDUYA BASKIN

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu oldu.

Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.