Kalkandere Cumhuriyet Savcılığına bildirilen şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı. İncelemede Yılmaz'a yumruk atan kişinin İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin olduğu, küfür ve hakaretler eden kişinin ise İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel olduğu belirlendi.