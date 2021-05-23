İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesine düzenlediği ziyarette vatandaşların sorularıyla zor anlar yaşadı.
Akşener'i zorlayan sorulara Akşener'in heyetinde yer alan İYİ Partililer ise; vatandaşları darp etti. Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı, vatandaşları darp eden küfür ve hakaretlerde bulunan İYİ Partililer hakkında soruşturma başlattı.
Akşener'e vatandaşlarca yöneltilen soruların ardından çıkan tartışmada, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Yılmaz'a yumruk atılmış, ayrıca küfür ve hakaretler edilmişti. Olayın ardından hastaneye başvuran Yılmaz, darp raporuyla birlikte karakol giderek şikayetçi oldu.