Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2021 07:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 07:20
    ABONE OL

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekibi vatandaşa böyle hakaret etti: Sen sorularını anana sor

    Rize'ye yaptığı ziyaret sırasında Başkan Erdoğan hakkında sarfettiği sözler nedeniyle protesto edilen Meral Akşener'in yanındaki bir kişinin soru sormak isteyen esnafa, "Sen sorularını anana ve eşine sor" dediği ortaya çıktı.

    Akşener'in ekibi vatandaşa hakaret etti: Anana sor

    Rize'nin İkizdere ilçesi Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kara, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçede protesto edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akşener'in soru soran bir kadın vatandaşı terslemesinin ardından gergin anlar yaşandığını belirten Kara, "Market ziyaretinde bir esnaf arkadaşımızın, 'Sayın Genel Başkan'a iki soru sorabilir miyim?' sözlerine, Akşener'in yanındaki bir kadının 'Sen sorularını anana ve eşine git sor' demesi ortamı iyice germiştir."

    DARP ETTİLER
    Soru sorma hakkını kullanan vatandaşların darp edildiğini de belirten Kara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesi karşısında muhalefet liderine fikir özgürlükleri kapsamında vatandaşların soru sorma hakkı vardır. Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darp etmiştir. Hiçbir esnaf ve vatandaşımız tek bir partiliye fiziki temasta bulunmamıştır. Kimsenin esnafımızın demokratik tepkisini farklı yönlere çekme hakkı yoktur. Suçlunun, mağduru oynama çabasını görüyoruz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye kazanç masası
    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekibi vatandaşa böyle hakaret etti: Sen sorularını anana sor