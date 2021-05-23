Teröristlerin Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere gerçekleştirdiği maket uçaklı saldırı girişimleri, askerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde püskürtüldü.
NEREDE SAKLANIRSAK SAKLANALIM BULACAKLAR!
ABD'nin joker elemanı olarak bilinen Sofi Nurettin lakaplı teröristin, nokta operasyonu ile birkaç dakika içinde etkisiz hale getirildiğini gören teröristler paniğe kapıldı. Son yılların en kritik operasyonlarından biri olarak kabul edilen nokta operasyon diğer sözde terör örgütü liderlerini de şoka soktu.
2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği anların Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılması da örgütte "Türk askeri nerede saklanırsak saklanalım bizi bulacak, kim olursak olalım sonumuz bu olacak, çember daraldı, sıra bize geliyor' düşüncesi yarattı.