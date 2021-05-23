BİRLİKLERDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Teröristlerin kâbusu haline gelen İnsansız Hava Uçak Sistemleri'nin koordine edildiği Batman'daki Üs Komutanlığına zarar verilmesi ile örgütte motivasyon yaratmayı amaçlayan teröristlerin diğer hedefi de Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Her daim her duruma hazırlıklı olan Mehmetçik ve alınan tedbirlerin de etkisiyle üslerde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi. Mehmetçiğin kılına zarar gelmemesi için de teröristlerin benzer saldırılarda bulunması ihtimaline binaen birliklerde tedbirler artırıldı.