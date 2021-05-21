Terör Örgütü PKK Pençe operasyonları ile tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kahraman mehmetçiğimiz hava ve karada tam abluka sağladıkları terör örgütüne en ağır darbe ve korkuyu yaşatmaya devam ederken üst düzey isimler de bir bir etkisiz hale getiriliyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI CEMİL BAYIK'TAN İTİRAF
Operasyonlar hız kesmeden devam edereken Terör örgütünün Kandil tepe kadrosundaki en kritik isimlerden olan Cemil Bayık'tan önemli itiraflar geldi. Bayık yaşadıkları zorlukları, hainlerin tepe kadrosunda verilen kayıpları ve sıkışmışlığı anlattı.
ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARDI
Sabah'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı.