Metrobüste akıllara durgunluk veren olay! Bacak bacak üstüne attı diye yüzüne tükürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiyeköy - Beylikdüzü arasında sefer yapan metrobüste yaşandı.
Beylikdüzü'ne doğru ilerleyen metrobüste yolculuk etmekte olan kadın, bacak bacak üstüne atarak oturan kişiye, "Saygısızlık yapıyorsun. Karşına geldim oturdum, hala öyle oturuyorsun, ben bir bayanım" diyerek tartışmaya başladı.
Sözlü şekilde başlayarak büyüyen tartışmada, saygısızlık yapmadığını söyleyen erkek oturduğu yerden kalktı.
Tartışmanın sürdüğü sırada kadın, kendisine yaklaşan tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.