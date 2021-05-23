Metrobüste akıllara durgunluk veren olay! Bacak bacak üstüne attı diye yüzüne tükürdü!

Yüzüne tüküren kadına karşılık olarak maskesini indiren bu kişi de tükürmeye başladı. Karşılıklı birbirlerine defalarca tüküren kişileri, diğer yolcular ayırdı. Yaşanan tartışma ve karşılıklı tükürme bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.