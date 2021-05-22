Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı sırası gelen tarım işçilerinine ilişkin açıklama yaptı.

"BU GÜCE GÜVENİN"

Bakan Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.