Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2021 01:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 01:26
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı duyurdu: Sırası gelen tarım işçisi vatandaşların aşıları bulundukları yerlerde yapılıyor

    'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı , Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Sağlık Bakanı , koronavirüs aşı sırası gelen tarım işçilerinine ilişkin açıklama yaptı.

    "BU GÜCE GÜVENİN"
    Bakan Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    "DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"
    Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP'li Türkkan'ın algı opersayonu elinde patladı!
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sırası gelen tarım işçisi vatandaşların aşıları bulundukları yerlerde yapılıyor