Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün Türkiye'ye giriş yaptı.
SURİYE VE IRAK'TA FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ
Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2005-2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 71'E YÜKSELDİ
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.
EN ÜST DÜZEY TERÖSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "Sofi Nurettin" kod isimli terörist Halef El Muhammed'in, bugüne kadar PKK/KCK'nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen "sözde" en üst düzey terörist olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG askeri konsey üyesi Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan Murat Karayılan ile Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan teröristin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi.
YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ye karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.
ÖZEL EKİP KURULDU
Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK'ye karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, teröristin Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine Halef El Muhammed'in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel ekip kuruldu.
Teröristin yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek, teröristin Irak alanına geçtiğini tespit etti.
Yürütülen çalışmalarda ayrıca, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin, Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.
Bunun üzerine kurulan özel ekip, Halef El Muhammed'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Çalışmalarda, teröristin geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu.
Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda, Halef El Muhammed'in, Gara alanında Murat Karayılan ile sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Halef El Muhammed, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
YEREL MUHATAPLAR DA DOĞRULADI
Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.
MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından ayrıca, teröristin, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altı çizilerek, öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.
Terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını belirtti. Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğinin örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini ifade eden terörist, "böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda, genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını" söyledi.