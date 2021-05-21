



İNSAN OLAN KİMSE BU VAHŞETİ ONAYLAMAZ

Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm. Benim tepkim de, öfkem de İsrail devletinin bu vahşi politikasına. İsrail halkının ne suçu olabilir? Onların da büyük bir bölümü Filistin halkına yapılan bu zulümden rahatsızdır diye düşünüyorum. İnsan olan kimse bu vahşeti onaylamaz. Biz Türkiye olarak tarihimiz boyunca Yahudilere kucak açmış bir milletiz. Anti-semitizmle suçlanacak son ülke de Türkiye'dir. Amerika her zamanki gibi İsrail devletinin suçunu bastırmak için zulme karşı en çok sesini çıkaran Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına 'anti-semitizm' suçlamasında bulunuyor. Bu suçlama hem ülkemiz, hem de Erdoğan için büyük bir haksızlıktır. Ben bir sanatçı olarak hayatım boyunca barıştan yana oldum. Şimdi de aynısını Filistin için istiyorum. Umarım en kısa sürede o topraklara da barış gelir."

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