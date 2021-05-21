İsrail, Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bu zulme ülkemizde 7'den 70'e herkes büyük tepki gösteriyor. Sanat camiasında da birçok sanatçı İsrail'in bu saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'di.
Filistin halkının çektiği acı, uğradığı haksızlık Erbil'i çok derinden yaralamış olacak ki tepkisini çok sert bir dille gösterdi. Sonrasında bu konuya dair yaptığı bir açıklamada sarf ettiği "Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" sözlerinden dolayı eleştirildi ünlü şovmen. Sabah'ta yer alan habere göre, sözlerinin yanlış anlaşıldığın belirten Erbil, "İsyanım halkına değil devlet politikasınadır." dedi.
İNSANLIK SUÇU
"İsyanım İsrail halkına yönelik değil, İsrail devletinin politikasınadır" diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail devletini eleştiriyorum çünkü Filistin halkına terör uyguluyor. Korumasız bebekler, çocuklar öldürülüyor, bu manzaraya kalbi olan kimse dayanamaz. İsrail suçsuz insanları öldürürken buna isyan etmemek mümkün değil. Dünyada Türkiye dışında kimse yaşanan katliama yüksek sesle itiraz etmiyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bile sözlerini saptıran bir Amerikan zihniyeti var.