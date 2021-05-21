Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.05.2021 07:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2021 07:51
    ABONE OL

    Ünlü şovmen 'den İsrail terörüne tepki: gibi başka bir lider yok!

    İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 li hayatını kaybetti. Zulme en güçlü tepkiyi liderliğinde verirken ünlü isimler de yaşananlara tepki gösterdi. Ünlü şovmen Başkan Erdoğan'ın dik duruşuna tepki göstererek, "Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi İsrail'in bu zulmüne tepki gösteren başka lider yok." dedi.

    Erbil'den İsrail terörüne tepki

    İsrail, Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bu zulme ülkemizde 7'den 70'e herkes büyük tepki gösteriyor. Sanat camiasında da birçok sanatçı İsrail'in bu saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'di.



    Filistin halkının çektiği acı, uğradığı haksızlık Erbil'i çok derinden yaralamış olacak ki tepkisini çok sert bir dille gösterdi. Sonrasında bu konuya dair yaptığı bir açıklamada sarf ettiği "Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" sözlerinden dolayı eleştirildi ünlü şovmen. Sabah'ta yer alan habere göre, sözlerinin yanlış anlaşıldığın belirten Erbil, "İsyanım halkına değil devlet politikasınadır." dedi.

    İNSANLIK SUÇU
    "İsyanım İsrail halkına yönelik değil, İsrail devletinin politikasınadır"     diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail devletini eleştiriyorum çünkü Filistin halkına terör uyguluyor. Korumasız bebekler, çocuklar öldürülüyor, bu manzaraya kalbi olan kimse dayanamaz. İsrail suçsuz insanları öldürürken buna isyan etmemek mümkün değil. Dünyada Türkiye dışında kimse yaşanan katliama yüksek sesle itiraz etmiyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bile sözlerini saptıran bir Amerikan zihniyeti var.



        BAŞKA LİDER YOK
        Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi İsrail'in bu zulmüne tepki gösteren başka lider yok. Amerika işine gelmediği için 'anti-semitik dil kullanıyor' diye karşı çıkıyor. Halbuki başta Erdoğan olmak üzere Türk halkı İsrail'in bu insanlık suçuna isyan ediyoruz. Keşke tüm liderler İsrail devletinin bu saldırgan politikalarına Erdoğan gibi tepki gösterse. Benim sözlerim de yanlış yere çekildi. Bu sözlerimden sonra Türkiye'deki bazı Yahudi dostlarımdan mesajlar aldım.



        İNSAN OLAN KİMSE BU VAHŞETİ ONAYLAMAZ
        Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm. Benim tepkim de, öfkem de İsrail devletinin bu vahşi politikasına. İsrail halkının ne suçu olabilir? Onların da büyük bir bölümü Filistin halkına yapılan bu zulümden rahatsızdır diye düşünüyorum. İnsan olan kimse bu vahşeti onaylamaz. Biz Türkiye olarak tarihimiz boyunca Yahudilere kucak açmış bir milletiz. Anti-semitizmle suçlanacak son ülke de Türkiye'dir. Amerika her zamanki gibi İsrail devletinin suçunu bastırmak için zulme karşı en çok sesini çıkaran Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına 'anti-semitizm' suçlamasında bulunuyor. Bu suçlama hem ülkemiz, hem de Erdoğan için büyük bir haksızlıktır. Ben bir sanatçı olarak hayatım boyunca barıştan yana oldum. Şimdi de aynısını Filistin için istiyorum. Umarım en kısa sürede o topraklara da barış gelir."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erbil'den İsrail terörüne tepki
        Haberler Magazin Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den İsrail terörüne tepki: Başkan Erdoğan gibi başka bir lider yok!