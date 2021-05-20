



İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 646 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 852 bin 700, toplam 4 milyon 498 bin 851, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 334, ikinci doz aşı sayısı 950 bin 482, toplam 2 milyon 207 bin 816, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 47 bin 283, ikinci doz aşı sayısı 808 bin 817, toplam 1 milyon 856 bin 100 doz olarak kayıtlara geçti.