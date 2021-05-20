



BIONTECH 30'DAN FAZLA VARYANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.



Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.

Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.

Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.

Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Şahin: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var.

Bakan Koca: Üretim ve başka projeleri de o dönemle inşallah görüşmüş oluruz.

Prof. Dr. Şahin: Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istiyoruz.



Bakan Koca: Özlem Hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada aşının da gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini, altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir-bir buçuk, hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. O da sizin elinizde.



Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için.