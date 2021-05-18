SON DAKİKA: Gara katili terörist elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülmesi sonrası PKK karıştı: Sahiplerini tehdit ettiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede kaydedilen büyük bir başarıyı da açıkladı.
Müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirten Başkan Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.
GARA KATLİAMININ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Erdoğan, PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu teröristin, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürüttüğünü, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.
Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkârı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum."