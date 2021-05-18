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    • 19.05.2021 02:40
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    'in kripto PKK'lıları bir bir deşifre oldu! 'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığını hedef göstermişler

    Genel Başkanı 'in ittifak ortağı ve son zamanlarda aynı dili kullandığı 'nin çocukları bir bir deşifre oldu. 'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi sonrasında ortaya çıkan paylaşımlarda günler öncesinden bölgenin hedef gösterildiği anlaşıldı.

    Akşener'in kripto PKK'lıları bir bir deşifre oldu

    Genel Başkanı 'in ittifak ortağı ve son zamanlarda aynı dili kullandığı 'nin çocukları bir bir deşifre oldu.

    İçişleri Bakanı , Twitter hesından yaptığı açıklamada "'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

    Ayrıca Valilik ve tarafından yapılan açıklamalarda da herhangi bir can kaybının olmadığı ve 'Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır' açıklamaları yapıldı.

    AKŞENER'İN KRİPTO PKK'LILARI BİR BİR DEŞİFRE OLDU!


    Terör saldırısının ardından '- ve AB' bayrakları olan kişilerce yapılan paylaşımlarda Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığının günler öncesinden hedef gösterildiği ortaya çıktı.



    Paylaşımlarda terör destekçilerinin kullandığı alçak sözler ile bugün gerçekleştirilen saldırının benzer olması ise gözlerden kaçmadı.

    HDP VE İYİ PARTİ HEM ORTAK HEM DE AYNI DİLİ KULLANIYOR
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün meclis konuşmasında skandal sözler Başkan 'a skandal sözler söylemişti."Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı 'ya benzetmişti. HDP ve İYİ Parti'nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili TBMM konuşmasıyla ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel Meral Akşener'in kripto PKK'lıları bir bir deşifre oldu! Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığını hedef göstermişler