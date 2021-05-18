İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak ortağı ve son zamanlarda aynı dili kullandığı HDP'nin çocukları bir bir deşifre oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

Ayrıca Valilik ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda da herhangi bir can kaybının olmadığı ve 'Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır' açıklamaları yapıldı.

AKŞENER'İN KRİPTO PKK'LILARI BİR BİR DEŞİFRE OLDU!



Terör saldırısının ardından 'ABD-İsrail ve AB' bayrakları olan kişilerce yapılan paylaşımlarda Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığının günler öncesinden hedef gösterildiği ortaya çıktı.





Paylaşımlarda terör destekçilerinin kullandığı alçak sözler ile bugün gerçekleştirilen saldırının benzer olması ise gözlerden kaçmadı.

HDP VE İYİ PARTİ HEM ORTAK HEM DE AYNI DİLİ KULLANIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün meclis konuşmasında skandal sözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal sözler söylemişti."Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti. HDP ve İYİ Parti'nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili Hişyar Özsoy TBMM konuşmasıyla ortaya çıktı.