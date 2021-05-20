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    • 21.05.2021 01:08
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    Son dakika: 'da ve 'ta askeri tesise maket uçaklı saldırı girişimi: 'ndan açıklama geldi

    'da ve 'ta askeri tesislere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Konuya ilişkin 'ndan yapılan açıklamada maket uçakların etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.


    Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.



    "ZAİYAT YOKTUR"
    Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

    Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.



    MSB'DEN AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanlığı, Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere yapılan saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.


    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.



        Bakanlık, tedbirlerin artırıldığını bildirdi.



        DİYARBAKIR DA HEDEF ALINMIŞTI
        Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmişti.
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        Haberler Güncel Son dakika: Batman'da ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçaklı saldırı girişimi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi