Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.
"ZAİYAT YOKTUR"
Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere yapılan saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.