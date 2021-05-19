Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğündeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Bakan Kasapoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.





Bakan Kasapoğlu Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk;



Millî Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız.

102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye'nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.





Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir.







Sevinçle ifade etmek isterim ki; genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır.



Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız.







Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız.



Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız.



Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; zatıâlinizi ve millî mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.



Ruhunuz şad olsun."



Tören sonrası Bakan Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı DIGIAGE Oyun Senaryonu Geliştirme Kampı'na online olarak bağlanarak, gençlerle buluştu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak.

Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.



SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI EVLERDEN OKUNACAK

Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.

Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.