19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Açıklama geldi!

19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar ve PTT gibi yerlerin açık olup olmadığı vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. Banka veya PTT şubesine gidecekler, 19 Mayıs'ta bankalar PTT açık mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!