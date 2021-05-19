19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Açıklama geldi!

19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar ve PTT gibi yerlerin açık olup olmadığı vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. Banka veya PTT şubesine gidecekler, 19 Mayıs'ta bankalar PTT açık mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
19 MAYIS BANKALAR PTT AÇIK MI?
19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. Aynı zamanda PTT şubeleri de hizmet vermeyecek.
PTT'lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.
19 MAYIS EFT YAPILIR MI?
Farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek.
Aynı bankalar arası işlem olan havale ise resmi tatillerde de yapılabiliyor. 19 Mayıs'ta havale işlemleri yapılabilecek.