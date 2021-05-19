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    • 19.05.2021 09:15
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    19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Açıklama geldi!

    19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankaların çalışıp çalışmadığı vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ulusal bayramlarda banka veya PTT'ye gitmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs bankalar PTT açık mı sorusunun cevabını sorguluyor. İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Açıklama geldi!

    19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar ve PTT gibi yerlerin açık olup olmadığı vatandaşların sorguladığı konulardan birisi. Banka veya PTT şubesine gidecekler, 19 Mayıs'ta bankalar PTT açık mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    19 MAYIS BANKALAR PTT AÇIK MI?

    19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. Aynı zamanda PTT şubeleri de hizmet vermeyecek.

    PTT'lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.

    19 MAYIS EFT YAPILIR MI?

    Farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek.

    Aynı bankalar arası işlem olan havale ise resmi tatillerde de yapılabiliyor. 19 Mayıs'ta havale işlemleri yapılabilecek.

        Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.
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        Haberler Güncel 19 Mayıs bankalar PTT açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Açıklama geldi!