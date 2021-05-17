Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Terör devleti İsrail'in masum Filistinlileri hedef alarak şehit etmesini çok sert bir dille kınayan Başkan Erdoğan, İsrail'e silah satışını onaylayan ABD Başkanı Joe Biden'a da tepki gösterdi.
KUDÜS'TEKİ OSMANLI İZLERİ
Erdoğan, "Maalesef birilerinin "Kudüs'ten bize ne" yaklaşımlarına şahit olabiliyorsunuz. Hz İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar. Resulü Ekrem'in Miraca çıktığı yer Mescid-i Aksa'dadır. Hz. Ömer Kudüs'ü fethettiğinde Hristiyanlara dokunmamıştır. Kudüs'ün bugünkü fiziki görüntüsü, Osmanlı padişahlarının eseridir" ifadelerini kullandı.
"KUDÜS NÖBETİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"
"84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar 5 yaşında 6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerde süründürecek kadar katil. Aynı sudan beslenenler de maalesef bunları destekliyor" şeklinde konuştu.
DÜNYAYA 'KUDÜS' ÇAĞRISI
Kudüs'teki durum için tüm dünyaya çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Müslümanların, Yahudilerin ve hıristiyanların vazgeçilmez dini sembollerini bünyesinde barındıran Kudüs için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Dün sayın Papa ile yaptığımız ile telefon görüşmesinde bu hissiyatımı kendisiyle de paylaştım. Osmanlı döneminde tüm inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça yapabilmelerine imkan veren uygulamadan ilham alarak şu teklifi yapıyoruz; Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır. Aksi takdirde bu kadim şehirde kalıcı barışı sağlamak kolay ve mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.