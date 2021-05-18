Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU