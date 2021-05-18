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    • 18.05.2021 19:41
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    ! 81 ilin haftalık () vaka sayısını paylaştı

    Gelen ine göre , illere göre haftalık () vaka sayısını açıkladı. Koca, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi. Haritaya göre en çok vaka görülen üç il Erzurum, İstanbul ve Ağrı oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Haberin detayları...

    81 ilin haftalık vaka sayısı

    i... , illere göre haftalık (8-14 Mayıs) her 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı.

    Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

    EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

    Koca açıklamasının devamında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin haftalık (8-14 Mayıs) vaka sayısını paylaştı