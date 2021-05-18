Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevusunun açıldığı duyuruldu. Bu noktada vatandaşlar, 40 yaş ve üzeri öğretmenler, okul çalışanları için aşı randevusu almaya çalışıyor. Peki, 40 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Öğretmenler, okul çalışanları ne zaman aşılanacak? İşte detaylar!
BAKAN SELÇUK DUYURDU! BUGÜN AÇILDI!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"
Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;
Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.