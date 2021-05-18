Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevusunun açıldığı duyuruldu. Bu noktada vatandaşlar, 40 yaş ve üzeri öğretmenler, okul çalışanları için aşı randevusu almaya çalışıyor. Peki, 40 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Öğretmenler, okul çalışanları ne zaman aşılanacak? İşte detaylar!