Sabah'ın atardığına göre kanlar içinde yerde kalan Ahmet Tilki, ambulans ile Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Tilki'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gelişmelerin ardından Antalya Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için 5 kişilik bir ekip kurdu. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet Tilkiye 9 el ateş edildiği belirlendi. Jandarmaya ifade veren Tilki, kendisine silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler ile azmettiricilerden şikayetçi olduğunu belirterek,"Bana saldıranlar en kısa sürede yakalanmalı. Yoksa her an öldürülebilirim" diye konuştu.

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