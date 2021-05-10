Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. İstanbul, ilk sırada yer aldı.
KARARLILIĞIMIZ VAKALARI DÜŞÜRECEK
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.