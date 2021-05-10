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    • 10.05.2021 17:31
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    Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! , ve ...

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden illere göre haftalık vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peki açıklanan tabloya göre, , ve 'de son durum ne? En çok ve en az vaka hangi illerde görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar...

    İllere göre haftalık vaka tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. İstanbul, ilk sırada yer aldı.



    KARARLILIĞIMIZ VAKALARI DÜŞÜRECEK
    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi.



    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.



        EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
        Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



        EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
        Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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