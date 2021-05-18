Sen kimsin ki benim oğlumu esir almışsın. Bizim çocukları HDP'nin gençlik yapılanması alıyor ve size teslim ediyor. Ve alçakça silahsız bir insanı katlediyor, şehit ediyorsunuz. Ben gururlu bir şehit babasıyım. Çocuklarımızın kanı yerde kalmadı, bundan sonra da yerde kalmayacak. Son terörist kalana kadar bu operasyonlar devam etmelidir. Bunlara af ve müsamaha yok, bunlar devleti bölmeye çalışıyor."