Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK Merkez Komitesi ve sözde HPG Askeri Konsey üyesi terörist 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef El Muhammed etkisiz hale getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada terörist Sofi Nurettin'in Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri olduğunu söyledi. Gara şehitlerinden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terörist Sofi Nurettin'in ölüm haberini aldıklarında, acılarının bir nebze de olsa hafiflediğini söyledi.
Kaya, "Bu haberi televizyondan öğrendim, bu haber yanan yüreğimize su serpti, acımızı dindirdi. Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı ve Milli Savunma Bakanımızı alınlarından öpmek istiyorum. Bu operasyon son terörist de etkisiz hale getirilene dek devam etmelidir" dedi.