Rana Azap kimdir, kaç yaşında, nereli? Thodex Rana Azap yakalandı mı?

Rana Azap kimdir, kaç yaşında, nereli? Thodex soruşturmasında kilit isimlerden birisi olduğu iddia edilen Rana Azap yakalandı. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para Rana Azap'ın görevi finans departmanıydı.
RANA AZAP YAKALANDI MI?
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan R.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
RANA AZAP KİMDİR?
Kripto para dolandırıcılığı Thedox soruşturması kapsamında yakalanan üç isimden biri olan Rana Azap 2012-2014 yılları arası Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gördü. 2015 yılından beri Inline yazılım firmasında çalışan Rana Azap, kolluk kuvvetlerinin başarılı operasyonu ile yakalanarak dolandırıcılığa ortak olmaktan gözaltına alındı.