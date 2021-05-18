Rana Azap kimdir, kaç yaşında, nereli? Thodex Rana Azap yakalandı mı?

Rana Azap kimdir, kaç yaşında, nereli? Thodex soruşturmasında kilit isimlerden birisi olduğu iddia edilen Rana Azap yakalandı. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para Rana Azap'ın görevi finans departmanıydı.

RANA AZAP YAKALANDI MI?

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.