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    • 17.05.2021 20:14
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    ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bölücü terör örgütü PKK'nın sorumlusu öldürüldü

    Gelen haberine göre Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza bir müjdemiz var. PKK'nın genel sorumlusu 'ın Kuzeyi'nde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

    PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü...

    haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'in yerini yerini belirlediği bölücü terör örgütü PKK'nın sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı 'i isimli PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

    "Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.



    PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir. Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur.

    PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etksiz hale getirene kadar operasyonalarımız sürecektir."

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    Haberler Güncel Son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü