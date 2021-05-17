Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yerini yerini belirlediği bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'i isimli PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.





PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir. Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur.

PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etksiz hale getirene kadar operasyonalarımız sürecektir."