Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, 108 sanığa devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürme, yağma ve alıkoyma gibi 30 farklı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.