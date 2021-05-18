Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Altan Tan, Ahmet Türk gibi isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin davanın ikinci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Kobani olaylarını ateşleyerek 37 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan sanıkların savunmaları alınacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, 108 sanığa devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürme, yağma ve alıkoyma gibi 30 farklı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.
108 sanıklı iddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı.