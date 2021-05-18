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    • 19.05.2021 06:10
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    Son dakika: İstanbul'da teröre darbe! TKP/ML üyesi 7 kişi paketlendi

    Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik baskınlar düzenlendi. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.

    AA
    İstanbul'da teröre darbe!

    Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik baskınlar düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da teröre darbe! TKP/ML üyesi 7 kişi paketlendi