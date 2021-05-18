Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasası Aytaç Ocaklı'dan otel inşaatında ölen işçinin ailesine 70 bin lira sus payı





70 BİN LİRALIK SENET

Sabah'ta yer alan habere göre, ağabey Osman Helimergün, kardeşinin çalışmış olduğu inşaat şirketinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve Aytaç Ocaklı'nın yetkili olduğu şirketin o tarihte kendilerine yaklaşık 70 bin liralık senet vererek susmalarını istediğini kaydetti. Ağabey Helimergün, "Kardeşimin iki çocuğu yetim kaldı.





Eşi Aysun çok acı çekti. Halen de acı çekmeye devam ediyor" dedi. Aytaç Ocaklı, FETÖ'nün kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'e yakın bir isim. Hatta Zekeriya Öz'ün kasası olarak anılan Ocaklı, Öz'ün yurtdışına firar etmesini organize eden kişi olarak biliniyor. Aytaç Ocaklı, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra görevden uzaklaştırılan Zekeriya Öz adına işadamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit etmişti.