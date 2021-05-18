Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasası Aytaç Ocaklı'dan otel inşaatında ölen işçinin ailesine 70 bin lira sus payı

Sakaryalı inşaat işçisi Erol Helimergün, FETÖ'nün kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran Aytaç Ocaklı'ya ait Ukrayna'daki 5 yıldızlı otelin inşaatında iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. FETÖ'cü Ocaklı, işçinin ailesine 70 bin lira teklif ederek susmalarını istediği ortaya çıktı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Kertil Köyü'nde yaşayan Erol Helimergün (31), Ukrayna'nın Lviv şehrinde Aytaç Ocaklı'ya ait 5 yıldızlı bir otelin inşaatına eleman arandığını öğrenince, ailesine daha rahat bir geçim sağlamak adına ağabeyi Osman ile birlikte bu ülkeye gitti.
İnşaat işçisi Erol Helimergün, bir hafta sonra, inşaata kurulan iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda günlerce sürdürdüğü ölüm kalım mücadelesinde yenik düşen iki çocuk babası adam hayatını kaybetti. Ailesi, Ukrayna adli makamlarına otopsi izni vermedi. Genç adamın cenazesi Türkiye'ye gönderildi.
Aytaç Ocaklı
İHBARDA BULUNDULAR
Yakınları, Sakarya'daki adli makamlara ihbarda bulundu. Soruşturma başlatıldı, otopsi yapıldı.
Adli Tıp Kurumu, Helimergün'ün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğünü raporladı. Ukrayna adli makamlarından istinabe talebinde bulunuldu.