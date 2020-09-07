15 Temmuz darbe girişiminde istediği sonucu alamayan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Örgüt yönetiminin önemsediği isimler çok önceden yurt dışına kaçırılırken, gittikleri ülkelerde rahat bir şekilde yaşıyorlar. Yurtdışına kaçanlardan bir kısmı da yıllardır alıştıkları para kaynakları kesilince kavgaya başladı. Ama FETÖ'nün gözünde hiçbir değeri olmayan kişi ve aileler ise Türkiye'de kaldı. Bunlardan bazıları da kendi imkânlarıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Kimi saklandığı dolapta kimi Yunan güvenlik kuvvetlerinin denizin ortasında bıraktığı jetski üzerinde ele geçiriliyorlar.





FETÖ DÖRT PARÇA

FETÖ'cülerin para kavgası öyle noktalara geldi ki birbirlerini dolandırmak, para kaçırmak ve yolsuzlukla suçluyorlar. Şu açık ki, elebaşı Gülen'in ölümü sonrası FETÖ farklı isimlerin arkasında farklı gruplara ayrılacak.





FETÖ'cü Aytaç Ocaklı

O yüzden bazı bilinen isimler bugünden pozisyon alıyorlar.

Kimi FETÖ'yü yolsuzlukla, kimi soru hırsızlığı ile, kimi darbecilikle, kimi kumpas davaları ile suçlamaya başladı.

Böylece, "Ben de yeni fark ettim, şüphelerim oluştu, bilmiyordum" gibi laflar edenler bir yandan kendini temize çıkarmaya çalışıyor diğer yandan Gülen'in başında olduğu yapılanmadan uzaklaşıp yavaş yavaş kontrol ettikleri para ile büyüyen diğer gruplarda yer almaya hazırlanıyorlar.

Bu grupların hangileri olduğunu bilmek için özel bir çabaya gerek yok. Zaten bilinmesini istedikleri için taraflar açık açık internette, sosyal medyada yazıyorlar.

Ama şu bir gerçek, FETÖ'den ayrılarak farkı oluşumlara giden gruplar Gülen'in ölümü sonrası, geçmiş dönemin tüm sorumluluğunu, suçunu onun üzerine yıkıp kendilerini aklamaya çalışacaklar.

Şimdilik dört grubun varlığından söz edebiliriz, bunların kimler olduğunu başka bir yazıda ele alacağım.



PARA NEREDE FETÖ ORADA

Tartışma FETÖ olunca konu paraya geliyor.

Dediğim gibi zaten bütün

kavga da örgütün parasının paylaşımıyla ilgili.

FETÖ'nün parası dünyanın değişik ülkelerinde farklı isimler tarafından yönetiliyor. Türkiye'de de 2014 yılına kadar iş dünyasında parlayan birçok ismin arkasındaki sermaye desteği FETÖ'den geliyordu. FETÖ'cüler de bu parayı örgüt üyelerinden topladıkları himmetlerden, devletin kasasından elde ediyorlardı.

ZEKERİYA ÖZ'ÜN KASASI AYTAÇ

Basına yansıyan haberlere göre bunlardan birisi de Aytaç Ocaklı...

Aytaç Ocaklı, FETÖ'cü kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'e yakın bir isim. Hatta Zekeriya Öz'ün yurtdışına firar etmesini organize eden kişi olarak biliyor. Aytaç Ocaklı, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra görevden uzaklaştırılan Zekeriya Öz adına, işadamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit eden isim olarak biliniyor. Hatırlanacağı gibi, Zekeriya Öz ve ailesinin Dubai gezisinin masraflarını Ali Ağaoğlu'nun karşıladığı ortaya çıkmış, bunun üzerine Zekeriya Öz'ün avukatı Tayfun Aktaş ile Aytaç Ocaklı devreye girmişti. Aktaş ve Ocaklı, Ali Ağaoğlu'nu tehdit ederek, Zekeriya Öz'ün Dubai gezisinin masraflarını Ali Ağaoğlu'ndan ödemiş gibi gösteren bir makbuz düzenlemesini istemişlerdi. Makbuz isteklerini reddedince Aytaç Ocaklı, Ali Ağaoğlu'nu "Bu iş burada kalmaz, bunun hesabını size sorarız" diye tehdit etti. Aktaş ve Ocaklı, istediklerini yaptıramayınca Ağaoğlu'na, "Sizi yaşatmayız. Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, ticari olarak da her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiler. Aytaç Ocaklı'nın, Türkiye'de iken Zekeriya Öz'ün işadamlarıyla ilişkisini sağladığı, adeta kasası gibi davrandığı belirtiliyor. Ocaklı daha sonra da Türkiye'den kaçtı.



UKRAYNA'DA ÜÇ İSİM KULLANIYOR

Nitekim, Zekeriya Öz'ün 11 Ağustos 2015 tarihinde Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a, oradan Ermenistan, Ukrayna üzerinden halen saklandığı Almanya'ya kaçışını organize eden isim olarak da finansörü Aytaç Ocaklı olarak biliniyor.







FETÖ'cü Aytaç Ocaklı, Ukrayna Altyapı ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Victor Dovgan ile birlikte

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener bugünkü yazısında bilgiler Aytaç Ocaklı'nın Ukrayna'da üç farklı isim kullanarak ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.



Ukrayna siyasetçileri, devlet görevlileri ve bürokratlarıyla da çok sıkı ilişkileri var. Aytaç Ocaklı Ukrayna'da kendisini "Ata Odzhaklı", "Aytach Odzhaklı", "Aitach Odzhaklı" olarak tanıtıyor.

UKRAYNA DEVLETİYLE İÇLİDIŞLI

Ancak resmi makamlar gerçek kimliği hakkında bilgi sahibi. Ukrayna'da Yeditepe isimli bir inşaat firması, Target Management Ltd., DMAB Development Ltd. gibi başka bazı firmaları bulunuyor. Yeditepe inşaat firmasını "Editepe" olarak kullandığından söz ediyorlar.

Özellikle, ekonomi bürokrasisiyle yakın olan Aytaç Ocaklı için, "Ukrayna'da görüşemeyeceği kişi yoktur" yorumu yapılıyor. En son Ukrayna Altyapı ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Victor Dovgan ile görüşürken çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ARANIYOR

Türkiye'de ise üç suçtan hakkında arama kararı var. Birincisi, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "Kasten yaralama", 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "dolandırıcılık", İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu...

Kayıtlara göre 22 Şubat 2011'de İstanbul'da gasp suçundan kaydı var. 22 Temmuz 2011'de ise kasten yaralama suçunu işlemiş. 15 Haziran 2017 tarihinde ise hakkında resmi evrakta sahtecilikten, nitelikli dolandırıcılıktan adi suç kaydı bulunuyor.



ADALET BAKANLIĞI TALEP ETTİ

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerden olan Aytaç Ocaklı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı da devreye girmiş. 29 Temmuz 2020 günü Ukrayna Adalet Bakanlığı'na Aytaç Ocaklı hakkında iade edilmesine yönelik dosya gönderilmiş.

Türkiye, FETÖ'cünün yerini tespit etmiş, istemiş hukuki süreç devam ediyor.

Ama bu arada Aytaç Ocaklı isimli FETÖ'cü Ukrayna resmi görevlileri ile vıcık vıcık ilişkilerine devam ediyor.

Bilindiği gibi Ukrayna devleti Türkiye ile iyi ilişkiler içinde. Bakalım, kendi devletinin içine kadar sızmış FETÖ'cüyü iade edecek mi?



