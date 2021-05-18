18 Mayıs yarım gün mü tam mı? 18 Mayıs yarım gün tatil var mı?

18 Mayıs yarım gün mü? 18 Mayıs yarım gün tatil mi sorusuna çalışanlar ve öğrenciler yanıt arıyor. 18 Mayıs Salı günü tatil olup olmadığına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 18 Mayıs için tatil ihtimali de kapıda belirmişti. Bankaya ve kamu kurumlarına gidecek kişiler de 18 Mayıs yarım gün mü sorusuna yanıt arıyordu.