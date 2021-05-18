18 Mayıs yarım gün mü tam mı? 18 Mayıs yarım gün tatil var mı?

18 Mayıs yarım gün mü? 18 Mayıs yarım gün tatil mi sorusuna çalışanlar ve öğrenciler yanıt arıyor. 18 Mayıs Salı günü tatil olup olmadığına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 18 Mayıs için tatil ihtimali de kapıda belirmişti. Bankaya ve kamu kurumlarına gidecek kişiler de 18 Mayıs yarım gün mü sorusuna yanıt arıyordu.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir. Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.