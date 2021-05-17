AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Açık öğretim eğitimini uzaktan okuyan adaylar sınavlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı ve AÖL kayıt yenileme işlemleri de ertelenmişti. Peki MEB açıklaması geldi mi kayıt yenileme ve sınav tarihi nedir? İşte ayrıntılar…
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 3. Dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak uygulanacak.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır
1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.