Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2021 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 11:02
    ABONE OL

    , ? ?

    Gündemde binlerce kişi , ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Açık lise 3. dönem sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) açıklama geldi mi? Lise eğitimi uzaktan okuyan yüzbinlerce öğrenci sınavlarına çalışmaya evlerinde devam ederken bir yandan da ? Sorgulamasını yapıyor. 17 günlük tam kapanmadan dolayı işlemleri ertelenmişti, peki şimdi güncel tarih verildi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

    AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Açık öğretim eğitimini uzaktan okuyan adaylar sınavlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı ve AÖL kayıt yenileme işlemleri de ertelenmişti. Peki MEB açıklaması geldi mi kayıt yenileme ve sınav tarihi nedir? İşte ayrıntılar…

    AÖL SINAVI NE ZAMAN?

    AÖL 3. Dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak uygulanacak.

    AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

    Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır

    1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

    Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

        Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

        3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
        Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kontrollü normalleşmede yaz planı! Bu 3 önemli kurala dikkat!
        Haberler Güncel AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman?