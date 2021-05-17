İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan Papa ile Filistin görüşmesi

"İSRAİL İNSANLIK ONURUNU DA ÇİĞNEDİ"

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

"TÜM İNSANLIĞIN BİRLİK OLMASI GEREKİYOR"

Başkan Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Uluslararası camianın İsrail'e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye olarak tüm gayretlerini bu noktaya teksif ettiklerini, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini, ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.

Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail'i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, bu konuda Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLADI

Başkan Erdoğan, kritik görüşme sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:



"Değerli kardeşim,

Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade ettim.

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurguladım.

Kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirttim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdim.

Bu konuda kendilerinin vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdim."