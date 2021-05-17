Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2021 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 12:01
    ABONE OL

    Türkiye'den 'ya kritik ziyaret: Gündemde "aşı tedariği ve turizm" var

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile ’ya gitti. Gündem aşı tedariği ve turizm.

    Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile 'ya gitti.
    Edinilen bilgiye göre, Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gizli silahlar ifşa oldu! Katil İsrail Filistin'e karşı...
    Haberler Güncel Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret: Gündemde "aşı tedariği ve turizm" var