Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya'ya gitti.
Edinilen bilgiye göre, Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.
- Güncel
- 17.05.2021 11:30
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- Son Güncelleme:
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- 17.05.2021 12:01
Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret: Gündemde "aşı tedariği ve turizm" var
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya’ya gitti. Gündem aşı tedariği ve turizm.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya'ya gitti.