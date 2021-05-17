SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya KKTC mesajı: Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez

'GÜN GELİR KENDİLERİNİ VURUR'

Cumartesi günü biz de kendisiyle telefonla konuşurken Başkan Erdoğan'ın Kudüs için ne derin bir hüzün duyduğunu hissetmememiz mümkün değildi. Erdoğan, "Kudüs, mukaddeslerine evsahipliği yapan, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İsrail'in Kudüs'e ve masum Filistin halkına yönelik hukuk tanımazlığı, insanlık dışı saldırılarının muhatabı bütün Müslümanlardır. İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur" dedi. Başkan Erdoğan, konuşmamız sırasında başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası örgütlerin bir an önce bir adım atmaları konusundaki kararlılığını da tekrarladı. Başkan Erdoğan ile telefon sohbetimizde bir diğer gündem konusu; Kıbrıs idi. Nisan ayı sonunda Cenevre'deki Kıbrıs Zirvesi'nde bir sonuç alınmaması da onu kararlılığından vazgeçirmiş görünmüyor. AB ve BM'nin "Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın" yaklaşımının kesinlikle kabul edilemeyeceğine yönelik Türkiye'nin tutumunu konuşurken Erdoğan'ın söylediği sözler, dış politikada yeni bir sayfa açmaya aday.