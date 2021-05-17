SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya KKTC mesajı: Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze'de Müslümanlara yaptığı alçak saldırılar ve KKTC ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz." dedi.
Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı'ya konuşan Erdoğan, İsrail'in saldırılarına da değindi. Erdoğan, "İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur." ifadelerini kullandı.
İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı;
Ne 17 günlük kapanma ne de bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposunu durdurmadı. Bayram süresince kelimenin tam anlamıyla 'telefon diplomasisi' yapan Erdoğan, tam 19 devlet ve hükümet başkanı ile görüştü. Filistin Devlet Başkanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı'na, Rusya Devlet Başkanı'ndan Malezya Kralı'na, Özbekistan liderinden Irak ve Libya başbakanlarına kadar bütün liderlerle İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yaptığı alçakça saldırılara karşı güçbirliği gündemi vardı.