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    • 17.05.2021 11:48
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    anneleri 17 günlük tam kapanmasının ardından tekrar il binası önünde

    'nin aracılık ettiği ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarını almak için 'daki HDP il binası önünde eylem yapan anneler 17 günlük tam kapanmanın ardından bir kez daha HDP binasının önünde. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 623'üncü gününde sürüyor.

    AA
    Diyarbakır anneleri 17 gün sonra tekrar...

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın saat 05.00'te sona ermesi ve kademeli normalleşmenin başlamasının ardından il binası önüne gelen aileler 17 günlük aranın ardından evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemine yeniden çadırda başladı.

    Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerden anne Akkuş, 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı için oturma eylemi yaptığını söyledi.

    Bu nı da çocuğundan ayrı geçirdiğini dile getiren Akkuş, "Eylem yapan tüm ailelerin çocuklarını HDP'liler dağa kaçırdı. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. HDP bizden, çocuklarımızdan ne istiyor? Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız için buradayız." dedi.

    Akkuş, 13 bayramı evladından ayrı geçirdiğini ifade ederek, "Kızım sen gittikten sonra bayram yaşamadık. Hayatımızın düzeni bozuldu. Yeter artık gel, bir haber ver. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

    "EVLATLARIMIZI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ"
    Baba de 623 gündür evlatları için nöbette olduklarını aktardı.

    Oturma eylemini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Bingöl, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 'da kalıyorum ama bu bayramda da gitmedim. Her şeye rağmen eylemimize kaldığımız yerden devam ettik. Burada kalmaya devam edeceğim. Evladımı PKK'nın elinden almadan gitmeyeceğim." diye konuştu.

    Evladına seslenen Bingöl, "Tuncay oğlum 12 bayramdır seni görmedim. Bu Kurban Bayram'ında kaç, gel. Kurban Bayramı'nda sevinçle evimize gidelim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Diyarbakır anneleri 17 günlük tam kapanmasının ardından tekrar HDP il binası önünde