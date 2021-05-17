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    • 17.05.2021 09:20
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    'yi yerden yere vurup istifa eden partisini kuruyor!

    'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili 'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışması tamamlandı. Adının ''Memleket Partisi'' olması beklenen partinin kuruluş dilekçesi 'na bugün verilecek. İnce'nin kuracağı partinin seçimlere katılabilmesi için, seçimden altı ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor.

    Muharrem İnce partisini kuruyor!

    Muharrem İnce'nin başlattığı ''Memleket Hareketi''nin partileşme sürecinde sona gelindi.

    Adının ''Memleket Partisi'' olması beklenen partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na bugün verilecek.

    Kurucular Kurulu adına verilecek dilekçe ile birlikte yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları da hız kazanacak.

    İnce, partiye ilişkin ilk açıklamasını ise salı günü genel merkez binası önünde yapacak.

    İnce'nin kuracağı partinin seçimlere katılabilmesi için, seçimden altı ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor.

    CHP'YE RESTİ ÇEKİP İSTİFA ETMİŞTİ

    Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;

    "(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.

        CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

        'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

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