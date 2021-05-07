SON DAKİKA: CHP'de 'İnce' krizi! İstifa depremi sonrası ikna turları başladı



KÜSKÜNLER BEKLEMEDE...

Öte yandan kulislerde, CHP'deki 'Küskünler'in de İnce'yi takibe aldığı konuşuluyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, İnce'nin yeni partisinde yer alabilecek isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019'da ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekili Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger'in olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin yanı sıra bazı milletvekilleri, gazeteciler, iş adamlarının da partiye katılabileceği vurgulanıyor.

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