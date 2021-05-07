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    • 07.05.2021 07:21
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    SON DAKİKA: CHP'de 'İnce' krizi! İstifa depremi sonrası ikna turları başladı

    Son dakika haberi! ’nin parti kurma günü yaklaştıkça CHP’de panik adım adım yükseliyor. Son olarak Eskişehir’de 25 ve 26’ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. , sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Vekil ve eski ağır toplar İnce’ye katılınca, CHP yönetimi tedbir arayışına girdi. Öte yandan kulislerde, CHP'deki 'Küskünler'in de İnce'yi takibe aldığı konuşuluyor.

    CHP'de 'İnce' krizi!

    CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona yaklaşırken, CHP'yi tekrar 'İnce telaşı' sardı. Daha önce İnce ile temas edebilecek isimlerle görüşerek muhtemel transferleri engellemeye çalışan CHP yönetimi, PM Üyesi Gaye Usluer'in istifasının ardından yeniden teyakkuza geçti.


    İKNA İÇİN UĞRAŞIYORLAR
    Geçtiğimiz aylarda CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında kopmalar olmuş, milletvekili düzeyinde istifalar gelmişti. Önce İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti ile yollarını ayırmıştı.



    3 İSİM DAHA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI
    Devam eden süreçte eski milletvekillerinden Hakkı Akalın ve Mevlût Dudu istifasını duyurmuştu. İstifa kervanına son olarak Eskişehir eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer katıldı.

    CHP'de istifa depremi

    Usluer "Adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" diyerek istifasını duyurmuştu. Usluer'in 'devam' açıklaması, 'yeni bir adreste siyasi hayatına devam edeceği' şeklinde yorumlanıyor.

        Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de CHP yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Çiçek'in de yeni adresinin Memleket Partisi olması bekleniyor.


        CHP yönetiminin, yeni istifaları önlemek için, İnce ile yakın çalışmış ve kurultayda destek olmuş isimlerle bire bir temas kurarak partiden ayrılmamaları konusunda iknaya çalıştığı ifade ediliyor.


        KÜSKÜNLER BEKLEMEDE...
        Öte yandan kulislerde, CHP'deki 'Küskünler'in de İnce'yi takibe aldığı konuşuluyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, İnce'nin yeni partisinde yer alabilecek isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019'da ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekili Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger'in olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin yanı sıra bazı milletvekilleri, gazeteciler, iş adamlarının da partiye katılabileceği vurgulanıyor.

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