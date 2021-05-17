SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz. Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi" dedi.