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    • 17.05.2021 14:31
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Eren operasyonları kapsamında -Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, -Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    AA
    Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi

    İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, -Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da -Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz. Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi" dedi.

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