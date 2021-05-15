İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı planlamasıyla yurt içinde gerçekleştirilen Kıran, Kapan, Yıldırım ve son olarak Eren adıyla yürütülen iç güvenlik harekâtlarında son iki yılda ölü ve yaralı ele geçen teröristlerin üzerinde 297 adet ABD yapımı M-16 ve kısa namlulu M-15 piyade harp tüfekleri ele geçirildi.
Bu silahların geçmiş yıllarda gerek güvenlik güçlerine karşı, gerekse sivil vatandaşlara yönelik saldırılarda kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek, faili meçhul kalan olayları aydınlatabilmek için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında balistik incelemeleri yapıldı.
TSK'nın Suriye'nin Kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Hatay karşısındaki Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı ve son olarak Şanlıurfa Akçakale karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar karşısındaki Resulayn'da yürüttüğü Barış Pınarı harekâtlarında da terör örgütü PKK-YPG'ye ait silah ve mühimmat depolarında sandıklar dolusu M-16 tüfekler bulundu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PENTAGON'A SORDU
Kuzey Irak'ta Pençe 1, 2, 3, Pençe Kartal, Pençe Kaplan ve son olarak Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım adıyla yürütülen hava destekli sınır ötesi kara harekâtlarında da yine ABD yapımı M-16 ve M-15 300'den fazla piyade tüfeği ele geçirildi. Gerek iç güvenlik operasyonlarında, gerek Suriye'de, gerekse Irak'taki operasyonlarda terör örgütünden ele geçen bu silahların seri ve kafile numaraları alınarak bir rapor haline getirildi.