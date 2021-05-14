'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 girişli (1 giriş uçak ile vurulmuş, diğer giriş alpha-fire ile tuzaklanmış), yaklaşık 30 metre uzunluğunda koridoru olan ve bu koridora bağlı 14 oda, tuvalet ve banyosu olan bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.