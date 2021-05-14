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'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı, 2 girişli ve 14 odalı mağara tespit edildi. Mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri, imha edildi.

14.05.2021 15:13 - Son Güncelleme: 14.05.2021 15:14
'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

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'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 girişli (1 giriş uçak ile vurulmuş, diğer giriş alpha-fire ile tuzaklanmış), yaklaşık 30 metre uzunluğunda koridoru olan ve bu koridora bağlı 14 oda, tuvalet ve banyosu olan bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Tespit edilen malzemeler METİ Timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.

'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

Açıklamaya göre, ele geçirilen ve imha edilen malzemeler şöyle:
"2 çuval EYP uzaktan komuta sistemi (alpha-fire, telsiz vb.), 3 çuval EYP basma düzeneği, 30 adet kap içerisine yerleştirilmiş EYP imla hakkı, 1 adet Strela-2 hava savunma füzesi tetik tertibatı, 2 adet anti tank mayını,

'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi

450 adet 7.62 milimetre makinalı tüfek mühimmatı, 3 bin 200 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 9 adet el bombası, 4 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı,