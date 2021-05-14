'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntü! PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
'Pençe' operasyonlarından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı, 2 girişli ve 14 odalı mağara tespit edildi. Mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri, imha edildi.
14.05.2021 15:13
- Son Güncelleme: 14.05.2021 15:14
Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 girişli (1 giriş uçak ile vurulmuş, diğer giriş alpha-fire ile tuzaklanmış), yaklaşık 30 metre uzunluğunda koridoru olan ve bu koridora bağlı 14 oda, tuvalet ve banyosu olan bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.