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    • Güncel
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    • 15.05.2021 11:57
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    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 'da 3 PKK'lı terörist daha cehenneme paketlendi

    Son dakika haberi... MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği 'ın kuzeyindeki 'da 3 PKK'lı terörist 'miz tarafından etkisiz hale getirildi.

    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

    MSB: Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği kuzeyindeki 'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha miz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

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