Irak’tan acı haber: 1 şehit (Güncel haberler)

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren hainlerden 2'si Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
KARADENİZ'DEN ÇIKIŞ YAPTI
Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan ABD sahil güvenlik gemisi 18 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı. 753 Borda numaralı USCGC 'Hamilton' isimli ABD sahil güvenlik gemisi, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle rotasını Karadeniz'e çevirmişti.
GEMLİK İÇİN SEFERBERLİK
Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, geçtiğimiz aylarda deniz salyası ile kaplandı. Uzun süredir devam eden deniz kirliliği ile ilgili olarak Gemlik Belediyesi çalışmalara başladı. Gemlik Belediyesi tarafından, kirliliğin temizlenmesi için özel imalat gemi kiralandı. Gemlik halkı yetkililere teşekkür etti.