Irak’tan acı haber: 1 şehit (Güncel haberler)

OKYANUSTA ARAMA BAŞLADI

Almanya Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü, Hawaii ve Meksika arasında yaklaşık 4 bin 500 metre derinlikteki alanda "deniz madenciliğini" değerlendirmek için çalışmalar yapıyor. Bu alanda elektrikli otomobiller ve yenilenebilir enerji için önemli olan bakır, nikel ve kobalt gibi çok önemli ham maddelerin olduğu iddia edilmişti.