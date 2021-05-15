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    Irak’tan acı haber: 1 şehit (Güncel haberler)

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren hainlerden 2’si Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    Irak’tan acı haber: 1 şehit

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren hainlerden 2'si Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    KARADENİZ'DEN ÇIKIŞ YAPTI
    Çanakkale     ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan ABD sahil güvenlik gemisi 18 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı. 753 Borda numaralı USCGC 'Hamilton' isimli ABD sahil güvenlik gemisi, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle rotasını Karadeniz'e çevirmişti.

    GEMLİK İÇİN SEFERBERLİK
    Marmara     Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, geçtiğimiz aylarda deniz salyası ile kaplandı. Uzun süredir devam eden deniz kirliliği ile ilgili olarak Gemlik Belediyesi çalışmalara başladı. Gemlik Belediyesi tarafından, kirliliğin temizlenmesi için özel imalat gemi kiralandı. Gemlik halkı yetkililere teşekkür etti.

        SAHTEKAR YAKALANDI
        İstanbul         Şişli'de telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi olarak tanıtarak, yaşlı kadını suça karıştığı ve hesabındaki paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı. Talihsiz kadının tam 195 bin lira ve 20 bin dolarını alan 34 yaşındaki kadının başka suçlara da karıştığı belirtildi.

        OKYANUSTA ARAMA BAŞLADI
        Almanya         Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü, Hawaii ve Meksika arasında yaklaşık 4 bin 500 metre derinlikteki alanda "deniz madenciliğini" değerlendirmek için çalışmalar yapıyor. Bu alanda elektrikli otomobiller ve yenilenebilir enerji için önemli olan bakır, nikel ve kobalt gibi çok önemli ham maddelerin olduğu iddia edilmişti.

        İNGİLİZ BASINI: UTANMAZ
        Psikolojik         destek aldığını itiraf eden Prens Harry "Kraliyet Ailesi üyesi olarak kendimi annem paparaziler tarafından kovalanırken ve Afganistan'da helikopterdeyken çok çaresiz hissettim" dedi. Sözlerine en sert tepki İngiliz basınından geldi. Daily Mail, The Sun, Mirror gibi gazeteler, Harry ve Meghan'ın nankörlük yaptığını söyledi. İkisine de 'utanmaz' dedi.

            BUCKINGHAM!
            Prens             Harry eşi Meghan Markle ile İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Önceki gün katıldığı programda ise adeta gemileri yaktı! Buckingham Sarayı'ndaki hayatı hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeten Harry, "Kraliçe babamı nasıl yetiştirdiyse babam da beni öyle yetiştirdi. Oğlum Archie'nin benim gibi yetiştirilmemesi için zincirleri kırdım ve ABD'ye kaçtım" ifadesini kullandı.
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            Haberler Güncel Irak’tan acı haber: 1 şehit (Güncel haberler)