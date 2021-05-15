Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.05.2021 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 12:31
    ABONE OL

    ? ? ?

    17 Mayıs sokağa çıkma yasağı gündemin en çok merak edilen konusu oldu. ? ? Tam kapanmanın bitmesine sayılı saatler kala vatandaşlar yasakların bitip bitmeyeceğini merak ediyor. Türkiye'nin gözü yapılacak kabine toplantısına ve normalleşme sürecine çevrildi. Peki ? Normalleşme kapsamında sokağa çıkma yasaklarının saat 21:00'e uzatılması ve yasakların sadece Pazar günleri olması bekleniyor. Kulis bilgilerine göre normalleşmenin kademeli olacağı tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    Yasaklar uzatıldı mı? 17 Mayıs yasak var mı?

    17 Mayıs yasak var mı? 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Yasaklar uzatıldı mı? 17 Mayıs sabahı saat 05:00'te sona erecek tam kapanma sürecinin ardından yasakların devam edip etmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Vatandaşlar yasakların uzatılıp uzatılmayacağını ve 17 Mayıs akşamı yasağın sürüp sürmeyeceğini araştırıyor. Peki yasaklar uzatıldı mı? İşte son bilgiler!

    17 MAYIS YASAK VAR MI?

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.

    YASAKLAR UZATILDI MI?

    'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaşmış vemesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

        Yasakların kalkıp kalmayacağı 17 Mayıs'ta belli olacak.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor!
        Haberler Güncel Yasaklar uzatıldı mı? 17 Mayıs yasak var mı? 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı bitiyor mu?