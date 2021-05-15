17 Mayıs yasak var mı? 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Yasaklar uzatıldı mı? 17 Mayıs sabahı saat 05:00'te sona erecek tam kapanma sürecinin ardından yasakların devam edip etmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Vatandaşlar yasakların uzatılıp uzatılmayacağını ve 17 Mayıs akşamı yasağın sürüp sürmeyeceğini araştırıyor. Peki yasaklar uzatıldı mı? İşte son bilgiler!
17 MAYIS YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.
YASAKLAR UZATILDI MI?
'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.