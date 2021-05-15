Bu hafta kabine toplantısı var mı? Tam kapanma sonrası kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma sonrası kabine toplantısının ne zaman yapılacağı gündemde araştırılıyor. 17 Mayıs sabahı saat 05:00'de sona erecek yasakların ardından normalleşme olup olmayacağı sorgulanıyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından dün Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.
Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.