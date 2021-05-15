Bu hafta kabine toplantısı var mı? Tam kapanma sonrası kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

OKULLAR, KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.

Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.

