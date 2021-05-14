Ağrı’da şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay törenle memleketine uğurlandı

İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görev yaparken teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Ahmedi Hani Havalimanına getirildi. Şehit Kabalay, için havalimanında saat 05.30 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Ağrı Valisi Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12'inci. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5inci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri ve askerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit Kabalay'ın öz geçmişinin okunduktan sonra dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Denizli'ye uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.
Evli ve 1 çocuk babası şehit Kabalay, Denizli'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ KABALAY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayımladı. Kabalay'ın şehit düşmesi dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlar paylaşımlarında, şehit polise Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve Türk milletine başsağlığı diledi.
ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınırında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.