Ağrı’da şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay törenle memleketine uğurlandı





ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ KABALAY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayımladı. Kabalay'ın şehit düşmesi dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.